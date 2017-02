Facenda acondicionará un inmoble sen uso da Xunta para situar a delegación en Ourense da Axencia Tributaria

A Consellería de Facenda investirá máis de 425.000 euros na reforma e acondicionamento dun local sen uso da Xunta situado na rúa Progreso de Ourense, co obxectivo de situar alí a delegación na cidade da Axencia Tributaria de Galicia.

Segundo informou a Administración galega, este servizo préstase actualmente nun local en réxime de aluguer, polo que esta actuación permitirá á Xunta "optimizar o patrimonio propio da Comunidade Autónoma e reducir o gasto en alugueres".

Tal como establece a resolución publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG), Facenda investirá 425.852,24 euros no acondicionamento deste local, cuxa obra fora licitada no mes de setembro por un orzamento máximo de 564.118,37 euros. A adxudicataria é a empresa Misturas S.A..

A obra inclúe a instalación dun ascensor, que permitirá facer totalmente accesible este inmoble, dado que está situado nunha entreplanta. O prazo de execución da obra é de 15 semanas desde que se asine a acta de reformulo, un trámite que está previsto para este mes de febreiro.

O local obxecto da actuación atópase na actualidade sen uso. É un espazo de 1.089 metros cadrados de superficie, e, unha vez rematadas as obras, traballarán nel os preto de 60 empregados públicos da delegación en Ourense da Axencia Tributaria de Galicia.