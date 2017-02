Os prazos da posta en servizo da EDAR de Santiago alongaranse un cinco anos ata 2022 ou 2023

O tres administracións implicadas na construción da nova Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Santiago de Compostela reuníronse este martes para avanzar no proxecto, que non quedará completamente terminado ata 2022 ou 2013, período no que, ademais, vence a subvención dos fondos europeos con cargo aos cales se pagará a maior parte desta infraestrutura.

Este prazo é a estimación que fixo a directora de Acuaes, Arancha Vallejo, en declaracións aos medios tras a reunión que tivo lugar este martes na capital galega e na que estiveron tamén o director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, e o concelleiro de Medio Ambiente da capital galega, Xan Duro.

Arancha Vallejo explicou que polo menos se necesitan cinco anos para que o proxecto poida saír adiante, entre o deseño, a construción e as probas que hai que realizar para a súa posta en funcionamento definitivo. A fase de construción dura mínimo tres anos, apuntou.

Á marxe deste proxecto, tamén se puxeron en marcha medidas provisionais para mellorar o funcionamento da EDAR actual. "O bo é que fixemos unhas medidas provisionais para que funcione mellor a actual", indicou.

En canto ao descubrimento de petróglifos, a directora de Acuaes explicou que hai que "compatibilizar" o proxecto coa cuestión ambiental coa arqueolóxica, e "construír baixo esa suma de moitas opinións e sensibilidades".

FINANCIAMENTO E CONVENIO

Pola súa banda, o director de Augas de Galicia lembrou, como avanzou este luns a Xunta nun comunicado, que a administración autonómica asumirá o 50 por cento do que reste sen financiar por parte dos fondos europeos, o que suporá ao redor dun 20 por cento do total.

Respecto diso, o concelleiro Xan Duro manifestou que o Concello de Santiago ten previsto achegar ao redor dun 15 por cento do total do proxecto, pero esta cifra, como el mesmo recoñeceu, non está pechada.

De feito, o convenio entre o tres administracións aínda non está pechado e asinarase nos próximos meses. Concretamente, todas as partes citáronse en torno ao mes de xuño para formalizar este acordo.

Tanto a Xunta como o Concello agradeceron a reunión que se mantivo este martes. Xan Duro agradeceu a "sensibilidade" e a actitude "colaborativa" das outras dúas administracións con respecto a mellorar o proxecto e mostrouse "optimista" en canto a que vaia a quedar a "depuradora que Santiago se merece".