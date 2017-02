O director do Aeroporto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, Ricardo López Navarro, defendeu este martes que o tres terminais galegas "son compatibles" e instou seguir traballando de forma coordinada para "traer xente a Galicia".

Nunha entrevista concedida á Radio Galega, López Navarro considerou que o tres aeroportos galegos "están a facer un bo traballo", dado que "todos están a crecer".

Do mesmo xeito, admitiu que o Sá Carneiro é "o segundo aeroporto de Portugal", fronte ao que apostou por centrarse en "ofrecer a máxima conectividade desde Galicia".

Sobre a antiga terminal do aeroporto compostelán, López Navarro afirmou que está "aberto" a "calquera iniciativa privada que teña visos de viabilidade". "Está moi ben situada, preto da cidade, e con boas conexións terrestres. Pode utilizarse como centro comercial ou hotel de baixo custo, tendo en conta que o Camiño de Santiago pasa preto da terminal", dixo.

Tras eloxiar os bos resultados da terminal compostelá o pasado ano, o director do aeródromo defendeu as axudas públicas ás compañías, aínda que non aquelas que "subvencionan destinos que non son rendibles e que non achegan nada". "O aeroporto é o medio, non o fin", dixo López Navarro, que lembrou que o obxectivo é traer turistas á Comunidade e mellorar a conectividade dos galegos.