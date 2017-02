O vicepresidente da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo, Werner Kuhn, reiterou que a comisión rexeita a "dobre sanción" que implica a nova proposta de regulamento para a xestión sustentable das frotas pesqueiras de longa distancia externas, aínda que se mostrou convencido de que se chegará a un acordo "xusto".

Concretamente, o sector entende que o novo regulamento crea unha dobre penalidad, xa que o buque e o capitán estarían suxeitos non só ás sancións previstas nos Regulamentos de control 1 e INDNR2, senón que, ademais, non poderían solicitar unha autorización se durante os 12 meses anteriores cometesen unha infracción grave, o que se traduce nun ano de paralización.

Kuhn asegurou que a comisión europea rexeita esta proposta e considera que "hai que elixir unha sanción ou outra". "Rexeitamos a dobre sanción", insistiu, antes de apuntar que en todo caso falarán do tema cos armadores, cos que esperan "chegar a un acordo, a un xusto".

ACTUACIÓNS DA AXENCIA

Estas declaracións realizounas no marco dunha visita dunha delegación da Comisión á Axencia Europea de Control da Pesca (EFCA), con sede en Vigo, onde o director executivo, Pascal Savouret, trasladou algunhas das actuacións realizadas pola Axencia durante o último ano.

Neste sentido, puxo en valor que traballaron non só na loita contra a pesca ilegal, senón tamén ante "riscos" sobre as fronteiras "como a inmigración ilegal" e a crise dos refuxiados, un marco no que intercambiaron datos e inspectores.

Así mesmo, como xa adiantara o pasado mes de novembro, confirmou que a Axencia realizou en 2016 unhas 20.000 inspeccións, o que supón 3.000 máis que o ano anterior. Do total, en 615 detectáronse infraccións --a maioría relacionadas con irregularidades técnicas--, que serán confirmadas en procesos xudiciais ou administrativos.