As casas rurais galegas incrementan os seus prezos un 2%, ata os 26,6 euros de media

O prezo medio das casas rurais en Galicia no que vai de ano situouse nos 26,6 euros por persoa e noite, o que supón un incremento do 2% con respecto aos datos do ano anterior.

Segundo os datos recolleitos polo buscador de aloxamentos rurais Toprural, a nivel nacional o prezo medio das casas rurais situouse nos 25,7 euros por persoa e noite, un 1% máis que hai un ano.

Este ano, case todas as rexións españolas analizadas excepto tres (Baleares, Madrid e Estremadura) decantáronse por incrementar o prezo dos aloxamentos rurais durante os primeiros meses o ano.

As comunidades autónomas onde máis descendeu nestes dous meses o prezo dos aloxamentos rurais respecto ao prezo medio do pasado ano son: Baleares (-8%), Estremadura (-4%) e Madrid (-1%).

O cinco rexións cos prezos máis baixos por persoa e noite en tempada alta foron Murcia (20 euros), Aragón (22 euros), Andalucía (23,4 euros), Asturias (23,5 euros) e Navarra (23,9 euros).

A zona cos prezos máis altos, unha vez máis, é Baleares, pero ao contrario do que sucedía en 2016 cando aumentou prezos un 1,8%, este ano, o arquipélago rebaixou os seus prezos nun 8%.

Así o custo medio por persoa e por noite en tempada alta en Baleares alcanza os 57 euros, fronte aos 25,7 euros da media nacional.

OS HOTEIS RURAIS, O MÁIS CAROS

O nivel de prezos varía tamén segundo o tipo de aloxamento. Desta forma, segundo a comparativa nacional, os hoteis rurais son o tipo de establecemento máis caro, alcanzando os 36,1 euros por persoa e noite en tempada alta (fronte aos 35,7 euros por persoa e noite en tempada alta de 2016).

Séguenlle as casas rurais de aluguer por habitacións cun prezo medio de 30,8 euros (fronte aos 30,3 euros de 2016), e por último, o tipo de aloxamento rural máis económico son as casas rurais de aluguer íntegro, cuxo prezo medio por noite e persoa alcanza os 24,5 euros (fronte aos 24 euros en 2016).