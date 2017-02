A xornalista Áurea Sánchez recupera nun libro a historia de 'As Marías de Santiago'

A xornalista Áurea Sánchez iniciou unha campaña de crowdfunding para financiar a publicación do seu libro 'As Marías de Santiago', no que recupera a historia de 'As Dúas en Punto'.

'As Marías de Santiago' pretende ser un relato histórico sobre dous das figuras máis populares da capital galega, coñecidas por alcumes como 'As Marías' ou 'As Dúas en Punto', aínda que menos polos seus verdadeiros nomes, María e Coralia Fandiño Ricart.

Como recolle Áurea Sánchez no seu libro, estas irmás, pertencentes a unha familia humilde e traballadora con 13 irmáns en total, foron tamén tachadas de "tolas" e "solteronas" e alcanzaron a súa popularidade a raíz do "ritual" do paseo que realizaban, colleitas do brazo e diariamente, á mesma hora.

Áurea Sánchez puxo o manuscrito de 'As Marías de Santiago' en mans dos editorial Libros.com, que abriu unha campaña de crowdfunding para financiar a súa publicación. Segundo esta empresa, son necesarios 100 mecenas para levar a cabo a edición.