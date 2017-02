O presidente de Ferroatlántica, Pedro Larrea, advertiu este martes de que as fábricas de ferroaleaciones de Cee e Dumbría poderían correr "perigo" se a Xunta non lle permite ao grupo vender os encoros dos ríos Grande e Xallas, que a firma considera "non estratéxicos".

"Non vender as centrais suporía unha deterioración progresiva das fábricas", dixo Larrea nunha entrevista concedida á Radio Galega, onde precisou que, de non conseguir ese diñeiro, non se poderán facer investimentos nas fábricas.

"Os traballadores terán cambios positivos. Vemos este proceso como un proceso enormemente positivo de gran desenvolvemento para as fábricas de Cee e Dumbría e para todas as fábricas do grupo", afirmou o presidente, á vez que adiantou que con este "desenvolvemento" prevese mellorar as condicións laborais e as garantías de emprego de todos os empregados de Ferroatlántica. "En caso contrario, no caso do continuísmo, o que hai é risco de máis austeridade e menos investimento", admitiu.

Larrea explicou que non teñen contactos coa Xunta para que autorice a Ferroatlántica vender os encoros, a pesar de que o grupo xa asinou un contrato cun comprador interesado.

"O de non vender os encoros é un escenario que non contemplamos. Sería un escenario que non é só de continuísmo, senón probablemente de estancamento e de deterioración progresiva, non por vontade da empresa, senón porque efectivamente a falta de investimentos, a falta de novas tecnoloxías farían perder progresivamente a competitividade das fábricas", alertou.

Finalmente, ante a convocatoria dunha xornada de folga nas fábricas de Cee e Dumbría, o presidente de Ferroatlántica pídelles "responsabilidade" aos traballadores. "Espero que actúen con máxima responsabilidade para garantir a continuidade da produción durante esa folga", concluíu.