Baiona (Pontevedra) regresa ao medievo os días 3, 4 e 5 de marzo para celebrar a Arribada

A localidade pontevedresa de Baiona regresará ao medievo os días 3, 4 e 5 de marzo para celebrar unha nova edición da Arribada, festa de interese turístico internacional que conmemora a chegada, o 1 de marzo de 1493, da carabela Pinta ao porto da vila coa noticia do descubrimento de América.

Nos soportais do Museo das Peregrinacións, baixo a atenta mirada dos turistas que paseaban pola Praza de Praterías, autoridades do Concello de Baiona e da Xunta presentaron en Santiago a edición de 2017 desta festa, na que se conmemora o 524 aniversario da chegada de Martín Alonso Pinzón.

As rúas do casco antigo albergan unha festa medieval na que veciños e visitantes gozan, vestidos de época se así o desexan, de decenas de postos de produtos de artesanía e alimentos. Todo iso, coa compañía de músicos, xograres, malabaristas e artesáns, que reviven a histórica chegada.

Na festa escenifícase a reconstrución do relato que Martín Alonso Pinzón e os seus tripulantes fixeron da xesta do descubrimento ao corrixidor de Baiona o día 1 de marzo de 1493.

Segundo informa o portal turístico da localidade pontevedresa, os actos complétanse cunha cerimonia oficial na que participan os representantes dos concellos de Palos de la Frontera, Santa Fe de Granada e Pornic, vilas hermanadas coa de Baiona.

VALOR CULTURAL E TURÍSTICO

Na presentación compostelá participaron o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; así como a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; o exalcalde baionés e conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; o actual rexedor, Ángel Rodal Almuiña; e a concelleira de Cultura da localidade, María Iglesias.

Lorenzo incidiu en que a parte "cultural" é "fundamental" nesta celebración e Castro subliñou o carácter turístico do evento, ademais de recoñecer o traballo feito polo anterior alcalde e o logro do recoñecemento internacional da festa.

Tanto Lorenzo como Castro convidaron a acudir a esta festa, como tamén Iglesias e Ángel Rodal, quen animou a "volver ao medievo" durante o primeiro fin de semana de marzo e gozar dos produtos e actividades que ofrece Baiona.

VÁZQUEZ ALMUIÑA: "ORGULLOSO" COMO BAIONÉS

Pola súa banda, en declaracións aos medios ao final do acto, Vázquez Almuiña destacou o logro, a pesar dos "poucos anos que leva a festa", de que se vexa como "algo propio" por parte dos veciños e tamén que, todo aquel que a visita nunha ocasión, "volve sempre".

"Sinto orgulloso como baionés porque a localidade mellorou moito. E todo o mundo vive a Arribada como algo propio. Non hai actores, todo o mundo forma parte e lle da vida á festa. Creo que debe ser un sentimento de orgullo para os baioneses e o resto dos galegos", resolveu.

VÍDEO E DOCES TÍPICOS

No transcurso do acto, os participantes na presentación e os turistas e curiosos de Praterías puideron ver o vídeo oficial da festa, así como da representación teatral 'A Peregrinación da Arribada', a cargo de Non Se? Teatro de Baiona.

Finalmente, houbo unha degustación dos doces típicos da celebración --os ñoclos de Pinzón e as tortas de Sarmiento--, xunto con veu doce de Paus.

SAÍDAS EN VELEIRO

O Monte Real Club de Iates informou, pola súa banda, de que un ano máis se suma á festa organizando saídas en veleiro pola baía. En concreto, programaranse saídas de dúas horas de duración as tardes do venres 3, sábado 4 e domingo 5.

Durante a primeira hora, os tripulantes, acompañados por un patrón do Monte Real, poderán percorrer a baía de Baiona; na segunda, poderán escoller entre seguir navegando polas augas da baía ou colocarse nas proximidades da praia Ribeira para ver os espectáculos da Arribada ou o ambiente na localidade.