A Academia Galega do Audiovisual concede o premio de honra 'Fernando Rey' á directora de arte Marta Villar

A directora de arte Marta Villar recibirá o premio de honra 'Fernando Rey' 2017 da Academia Galega do Audiovisual en recoñecemento aos seus "moitos anos de traballo" e á "impecable traxectoria" dunha profesional que "forma parte substancial" do audiovisual galego.

A través do comunicado no que anunciou o galardón, a Academia destacou a relevancia de entregar un premio de honra a unha profesional técnica, xa que "son moi poucas as ocasións nas que estes galardóns recaen no persoal técnico e menos áun en mulleres".

Natural de Vigo, Marta Villar, formouse como deseñadora na Escola de Arte Mestre Mateo a principios dos 80 e realizou traballos para cinema e televisión. En concreto, para a TVG deseñou os estudios de series como Rías Baixas, Fíos, Vos Atlánticos, Avenida América ou A Casa de 1906; e de programas como A Revista ou Zig Zag, entre outras.

No ámbito do cinema foi directora de arte de películas como Heroína, Agallas, Os mortos van Rápido, A Praia dos Afogados ou Migas de Pan.

Por outra banda, a Academia decidiu este ano conceder o premio especial 'José Sellier', dedicado a iniciativas destacadas no sector audiovisual, ao programa deportivo da TVG En Xogo.

Con este galardón, a AGA quere pór en valor o "traballo levado a cabo durante máis de 30 anos por este programa a favor da normalización da lingua e de apoio ao deporte", non só dos maioritarios, senón tamén do "deporte basee" e do "feminino".

A actriz Iolanda Muíños exercerá como mestra de cerimonias da gala de entrega de vos premios Mestre Mateo, que terá lugar o sábado 4 de marzo no Palexco da Coruña. O evento estará dirixido por Manolo Cortés e terá un importante compoñente musical a cargo da compañia Voadora.