As mulleres consolidan a súa presenza maioritaria nas ensinanzas culturais en Galicia

O Observatorio da Cultura Galega presentou este martes un novo documento de traballo titulado 'O ensino do ámbito cultural en Galicia', que destaca, entre outras cuestións, que o alumnado deste tipo de ensinos está formado maioritariamente por mulleres.

Segundo informou o Consello da Cultura Galega, este novo informe está elaborado a partir de diversas fontes do Estado, como a Estatística de Ensinanzas non Universitarias elaborada polo Ministerio de Educación, así como informacións específicas do propio Observatorio.

O informe sinala que en Galicia existen 188 centros de ensinos artísticos de música, danza, arte dramática, artes plásticas e deseño, dos cales un 65,1% son públicos e un 34,9% son privados.

Os máis numerosos son as escolas municipais de música (72), que imparten ensino non regrada pero que son de titularidade pública. Ademais, Pontevedra é a provincia con máis centros de ensino artístico dispón.

PROFESORADO E ALUMNADO

O informe recolle que as ensinanzas regradas son as que teñen o maior número de docentes (un 66,5%), seguidas das artes plásticas e deseño (16%). O número de profesores aumentou no ámbito das artes plásticas e deseño, así como na música, mentres que nas escolas de arte dramática descendeu a cifra de profesores e nos ensinos regradas de danza mantívose igual.

Pola súa banda, o alumnado de ensinos culturais mantense nas cifras dos últimos anos e os alumnos son, na maior parte dos casos, mulleres. Así, a proporción é notoria no caso da danza, cun 90% das matriculadas mulleres.

En arte dramática e nos estudos superiores de conservación e restauración, o alumnado aumentou de maneira importante, mentres que nos ensinos de danza ou no Grao Medio de Artes Plásticas e Deseño descenderon "de maneira visible". Non así na modalidade de artes do Bacharelato, onde aumentou o número de alumnos.

A Universidade de Santiago de Compostela é a que entrega un maior número de títulos deste ámbito, con 372 expedidos o último ano.