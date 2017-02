Medio Ambiente convida á Fegamp a facer achegas á nova Lei de Patrimonio Natural

A directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, mantivo este martes unha reunión cun técnico da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Lucía González Rubio, para darlle a coñecer o contido da nova Lei de Patrimonio Natural. No encontro, a directora convidou á Fegamp a facer achegas á norma co fin de contar cun texto que alcance "o maior grao consenso posible".

Tal e como resumiu Ana María Díaz, o obxectivo desta nova normativa é "incrementar a protección ambiental" dos recursos da Comunidade, polo que se consolida "a prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística".

Ademais, pretende "levar a cabo unha protección transversal do patrimonio natural galego e da súa biodiversidade", integrando os principios de conservación, uso sustentable, mellora e restauración dos mesmos nas demais políticas sectoriais.

A directora xeral informou de que unha das principais novidades en canto á clasificación dos espazos naturais protexidos é a creación da subcategoría de microrreservas. Esta nova figura, que se enmarca dentro da categoría de Reserva Natural, busca preservar e protexer aqueles espazos cunha superficie inferior a 20 hectáreas que conteñan hábitats raros ou de especies ameazadas.

Así mesmo, co fin de evitar "atrasos" entre a protección dun espazo natural e a aprobación do seu correspondente instrumento de planificación, a norma prevé que ambos os trámites terán que ser simultáneos.

BIODIVERSIDADE

No campo da conservación da biodiversidade, unha das novidades é que se inclúe a regulación dos hábitats, "atendendo ao principio básico de que existe unha relación directa entre a preservación das especies e a dos seus hábitats naturais".

Na mesma liña, no anteproxecto créase a listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial de Galicia, que inclúe o catálogo galego de especies ameazadas, distinguindo entre as que están en perigo de extinción e as vulnerables. O obxectivo de aquí a 2020 é que aprobasen un plan de recuperación ou de conservación un total de 45 especies catalogadas como ameazadas ou vulnerables en Galicia.