Monteagudo aposta por unha candidatura de consenso para a RAG pero chama a esperar ao último pleno para barallar nomes

O secretario da Real Academia Galega (RAG), Henrique Monteagudo, apostou por constituír "unha única candidatura que recolla as distintas sensibilidades que hai dentro do pleno" de face á substitución do actual presidente da institución, Xesús Alonso Montero; e, en todo caso, chamou a esperar á celebración do último pleno, a mediados de marzo, para barallar nomes.

En declaracións a Europa Press tras participar no acto de presentación do proxecto 'Primavera das Letras' deste ano, no CEIP Carlos Casares de Nigrán (Pontevedra), o propio Alonso ratificou que non se presenta á reelección, co que será presidente da Academia ata o próximo 20 de abril.

Neste contexto, ao ser cuestionado sobre posibles candidatos e cambios na directiva, mantivo que os membros do pleno non están a falar diso nin el ten "a menor noticia sobre alguén que se perfile", ao que engadiu que polo seu actual cargo é "a persoa menos indicada para falar deste asunto".

Pola súa banda, Monteagudo trasladou a Europa Press que a institución está aínda nunha fase "preliminar" deste proceso de substitución, e, aínda que recoñeceu que a directiva actual "está a traballar" para constituír unha candidatura de consenso, asegurou que os posibles candidatos mencionados ata o momento responden a "pura elucubración, non ten fundamento".

Tal e como sinalou, aínda que se fala de "perfís" para a Presidencia, non hai ningún candidato preferido: "Se é unha muller, será unha das que están na directiva, Margarita Ledo, Rosario Álvarez...; no ámbito da lingua temos moitos; alguén que comunique á sociedade, Víctor Freixanes; e persoas que xa se --postularon--, Manuel González".

"Hai catro ou cinco nomees que se lle ocorren a calquera, pero que agora mesmo sería un atrevemento" confirmar, segundo remarcou, antes de insistir en que será tras o último pleno da directiva, a mediados de marzo, cando "se abrirá un período de tres-catro semanas ata a elección, no que haberá que barallar nomes de forma moito máis concreta".