O arcebispo de Santiago agradece o seu traballo aos catequistas e convídalles a participar no Día da Catequese

O arcebispo de Santiago, Julián Barrio, escribiu unha carta na que agradece o seu labor aos catequistas e convídalles a participar nos encontros programados con motivo do Día do Catequista e do Día da Catequese, os próximos 4 e 5 de marzo.

Monseñor Barrio destacou que desde a Delegación Diocesana de Catequese está "a facerse un gran esforzo" para "saír ao encontro das preocupacións e inquietudes dos catequistas", a quen agradeceu "o seu inapreciable labor".

"Unha esixencia particular da catequese no noso tempo de cambios, de incertezas e pluralismo será afirmar a identidade cristiá e a comuñón eclesial, mantendo sempre o xusto equilibrio", recolle o arcebispo na súa carta pastoral, que aposta por buscar a "converxencia" na "relación ás veces tensa entre fidelidade e creatividade, entre a transmisión fiel do dado na tradición eclesial e a contextualización nas novas situacións".