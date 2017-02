O Porto de Celeiro participará en Bruxelas nun Grupo de Expertos en comercio de produtos de pesca

Eduardo Míguez López, director adxunto do Porto de Celeiro participará como experto da Asociación Europea de Organizacións de Produtores Pesqueiros (AEOP) no Grupo de Expertos en mercados e comercio da pesca e a acuicultura da Comisión Europea, que se celebrará este mércores en Bruxelas.

Nesa xornada de traballo, o obxectivo é analizar o estudo dos hábitos de consumo da UE en relación cos produtos da pesca e da acuicultura. Así, levará a cabo unha presentación e intercambio de opinións entre a comisión e o grupo de asistentes.

Ademais, realizarase un seguimento da execución dos plans de produción de acordo coa regulación da OCM e a regulación do FEAMP. Tamén se fará a avaliación dos estándares de mercadotecnia.

Na xornada da tarde, abordaranse os fondos de promoción dos produtos agroalimentarios e a subministración externa de produtos da pesca e da acuicultura. A xornada concluirá cun debate sobre o observatorio do mercado europeo dos produtos da pesca e da acuicultura, así como do informe económico do sector da acuicultura na UE.