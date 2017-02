Detidos tres mozos por furtar en Vigo roupa e perfumes por valor de máis de 500 euros

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a tres mozos, L.F.O., de 24 anos de idade e veciño da Illa de Arousa; R.O.O., de 25 anos e veciño de Vigo; e R.A.F.O., de 24 anos e veciño de Ribadumia, como presuntos autores do furto de pezas de roupa e perfumes por valor de máis de 500 euros.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar a última hora da tarde do luns, cando a encargada dun comercio da rúa Príncipe alertou ao 092 de que dous individuos entraran no local e saíran rapidamente con varias pezas sen pagar.

Coa descrición facilitada por esta traballadora, unha dotación policial localizou a un dos supostos ladróns entrando noutro establecemento, polo que os axentes dispuxéronse a facer unha vixilancia discreta. Cando o mozo saíu apresurado da tenda, os axentes seguírono ata un aparcadoiro subterráneo da rúa Urzáiz.

Unha vez no aparcadoiro, os polícías interceptaron ao novo e a outros dous mozos, que se dirixían a recoller un coche, Audi A 3. No interior do maleteiro apareceron cinco pantalóns, dúas cazadoras, tres sudadeiras e dúas camisas, de catro comercios diferentes; así como catro frascos de perfume de home, doutro establecemento.

Os mozos foron detidos e o vehículo foi trasladado ao depósito municipal.