A Asociación de Directores de Escena de España acusou á Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de pór "inadmisibles dificultades" para que un dos seus asociados, o director Tito Asorey, desenvolvese as súas funcións "con eficacia" na dirección escénica dunha das dúas pezas que forman a última produción do Centro Dramático Galego (CDG), 'Martes de Entroido'.

Nun comunicado remitido aos medios este martes e despois de que o pasado día 9 de febreiro transcendese que tres do seis membros do tribunal encargado de elixir os actores de dúas obras do CDG, entre eles Tito Asorey, dimitiran, a asociación lembrou que, entre as funcións dun director de escena, está "a elaboración dos elencos".

"A elección do elenco electoral e a atribución a cada un do seu labor na repartición forma parte importante do proxecto artístico concreto do espectáculo teatral, do que é autor unicamente o director de escena" polo que calquera intromisión externa non aceptada representa un atentado inadmisible á autonomía artística e á liberdade de creación do director de escena", indica a asociación.

Por iso, subliñaron que "independentemente das técnicas e os coñecementos postos en práctica polo director de escena para realizar a elección do elenco actoral" é el, "como responsable creativo e artístico da escenificación concreta do espectáculo teatral, quen deberá realizar este labor con total liberdade creativa".