O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), rexeitou retirar da orde do día do pleno convocado para este mércores ás 9,30 horas, o punto referente á aprobación dunha nova taxa polo servizo de saneamento, a pesar de ser solicitado por tres do catro grupos na oposición, como son PP, PSOE e BNG.

"Nós pensamos que debemos de ser coherentes coas nosas formulacións e cada grupo terá ocasión de situarse durante a sesión plenaria", segundo sinalou o rexedor, que estimou que esta petición se debe "a condicións políticos, tácticas e estratexias que nada teñen que ver co saneamento da ría".

Por iso, Suárez manifestou que entende que "non hai motivación técnica ou administrativa" para retirar da orde do día devandito punto. Ademais, abundou que teñen "como prioridade activar o saneamento". "E levaremos a taxa tantas veces como faga falta para a súa aprobación e en caso contrario devolveremos a instalación a Augas de Galicia", en alusión á Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Cabo Prioriño, cousa que penso que non será boa para a cidade, a ría e para as persoas que dependen do marisqueo", segundo abundou.

Tamén o alcalde de Ferrol reiterou que "se dan todas as condicións técnicos e administrativos para que o saneamento da ría este activo o 1 de abril e o único que está en xogo é un debate político, que nada ten que ver co fondo da cuestión".

OPOSICIÓN

Por parte dos grupos na oposición, o Partido Popular, a través do seu portavoz, Martina Aneiros, instou a Jorge Suárez a que "recapacite, reflexione e abandone a súa actitude ditatorial" e que "retire da orde do día do pleno o punto que fai referencia á aprobación da taxa de saneamento".

Os populares denunciaron que ata a mañá deste martes "non" recibiron "o documento prometido polo rexedor sobre a taxa da depuración" e que "nin tan sequera é unha auditoría".

Aneiros cualificou de "impresentable" a postura do alcalde que "volve insistir e a levar a pleno unha proposta sen antes negociar coa oposición e sen contar co apoio para poder aprobala".

Nesta liña, a portavoz do Grupo Municipal do PSOE, Beatriz Sestayo, instou ao que foi ao comezo da lexislatura o seu socio de goberno a que "retire da orde do día o punto da taxa", xa que a socialista cualificou de "mini estudo" de custo o documento achegado polo goberno de Ferrol en Común.

Ademais, cualificou esta proposta como de "un informe dunha taxa que parece que o que busca é sanear as contas de Emafesa", en alusión á empresa mixta de augas, "e non o saneamento da nosa ría". Tamén remarcou que "cando hai medo non se pode gobernar", á vez que lembrou "a súa fuxida cara a adiante".

Así, solicitou que "explique o seu drástico cambio de actitude cando hai dous anos concentrábase na Praza de Armas reclamando e gritando un saneamento sen taxa", en alusión á actitude de Suárez antes de chegar á Alcaldía.

LEXISLACIÓN EUROPEA

Por último, o portavoz do Grupo Municipal do BNG, Iván Rivas, incidiu en que de debaterse este punto durante a sesión plenaria o seu voto será en contra, e así pediu tamén a súa retirada da orde do día.

"Con este contexto é moi difícil o impor unha taxa que debería de axustar o seu importe aos gastos e tamén é moi difícil que este goberno continúe utilizando o argumento da lexislación europea, porque estamos a utilizar esta normativo tan só de maneira parcial e utilizando o que a este goberno e ao Partido Popular convenlle", sinalou Rivas, xa que entende que de aplicar esta norma "debería de ser en toda a súa extensión e non de maneira parcial".