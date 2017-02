O Congreso celebrará a comisión do rescate bancario en xuño para que non coincida coa de Fernández Díaz

O Congreso prevé celebrar a comisión de investigación sobre o rescate bancario como pronto o próximo mes de xuño, xa que constituirá en torno ao 8 de marzo a relativa á suposta utilización partidista do Ministerio do Interior na etapa de Jorge Fernández Díaz e tanto o PP como o PSOE coinciden en evitar que ambas funcionen ao mesmo tempo, polo que prefiren esperar a que avance unha para arrincar a segunda.

Na Xunta de Portavoces deste martes, a presidenta do Congreso anunciou que convocará a comisión de investigación sobre a suposta 'policía política' de Interior na semana do 7 e 8 de marzo, a próxima con sesión plenaria.

Ese día procederase a constituír a comisión de investigación, que foi aprobada polo Pleno do Congreso en setembro do ano pasado e que estivo parada pola enfermidade do exministro, que preto de Nadal tivo que ser ingresado nun hospital para someterse a unha intervención cirúrxica.

PRESÍDEA O PNV

Tras constituírse a comisión, que presidirá o portavoz de Interior de PNV, Mikel Legarda, xa poderá porse en marcha e ordenar un plan de traballo que, previsiblemente, incluirá decenas de comparecencias.

Esta comisión de investigación, que nace cun prazo de traballo de catro meses, inflúe no traballo das que se vaian a crear despois, pois ata agora no Congreso existía o costume de non ter abertas dúas comisións de investigación ao mesmo tempo.

O portavoz do Grupo Popular, Rafael Hernando, dixo estar de acordo co seu colega do PSOE, Antonio Hernando, en que o "lóxico" é non manter abertas as dúas comisións ao mesmo tempo e así se fixo saber ao resto de grupo parlamentarios.

CANTO ANTES, MELLOR

Iso si, o socialista Antonio Hernando apostilou que, unha vez que a comisión sobre Fernández Díaz teña avanzado o seu traballo, podería ir arrincando a seguinte para ir adiantando os tempos. "Canto antes, mellor", comentou.

No entanto, tendo en conta a axenda parlamentaria e o parón de Semana Santa, a comisión sobre o Ministerio de Jorge Fernández Díaz necesitará polo menos abril e maio para as súas comparecencias, co que a da crise bancaria non podería empezar ata polo menos o mes de xuño.

Desde Unidos Podemos, a súa nova portavoz, Irene Montero, anunciou que o seu grupo non porá reparos a compaxinar ambas as comisións de investigación e que "presionará con insistencia" para que a do rescate arrinque "canto antes".