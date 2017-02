O grupo Lactalis reiterou este martes que sempre actuou "respectando o cumprimento estrito da lei" e reiterou que a denuncia formulada polo sindicado Unións Agrarias "carece de fundamento".

A empresa reiterou a súa postura este martes ao ser preguntada por Europa Press sobre o feito de que o secretario xeral de UU.AA., Roberto García, ratificase no Xulgado de Santiago a súa denuncia contra Lactalis por "apropiación indebida" polo "incumprimento" do acordo alcanzado tras as mobilizacións de finais de 2015.

Respecto diso, a compañía negou calquera acusación sobre unha suposta apropiación indebida e reafirmouse no cumprimento do acordo para a estabilidade e a sustentabilidade da cadea de valor do sector de vacún de leite, promovido polo Ministerio de Agricultura e asinado polo conxunto do sector (fabricantes, distribución e organizacións agrarias) o 23 de setembro de 2015.

Con todo, Lactalis lembrou que "non asinou nin participa en ningún acordo promovido pola Plataforma para a Defensa do Sector Lácteo Galego con determinados grupos da distribución, entendendo -por tanto- que o acordo marco do 23 de setembro de 2015 é o único vinculante a tales efectos".

Ademais, considerou que calquera variación positiva ou negativa no prezo pago pola distribución ao fabricante debe ser considerada dentro do acordo do Ministerio. Ademais, confía nunha solución ao conflito no marco do devandito acordo do cal o "ministerio é garante".