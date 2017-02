A Policía Local de Vigo instrúe dilixencias contra un condutor que circulaba co permiso de conducir suspendido

A Policía Local de Vigo instruíu dilixencias contra un condutor, R.P.F., de 51 anos de idade, que foi sorprendido cando circulaba co permiso de conducir suspendido temporalmente por un xulgado.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar á primeira hora da tarde do luns, cando unha dotación do 092 sorprendeu a un condutor que realizaba un cambio de carril sen sinalizar e "provocando un risco de colisión" na rúa Vázquez Varela.

Os axentes interceptaron ao condutor na Praza de Santa Rita e, tras identificalo, comprobaron na base de datos da DXT que lle consta unha suspensión temporal do permiso de conducir por orde do Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra. Dita suspensión está en vigor ata o próximo 2 de marzo de 2017.

Por estes feitos, instruíronse dilixencias contra o condutor por un suposto delito contra a seguridade viaria e inmobilizouse o vehículo.