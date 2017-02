Parlamentarios navarros concéntranse en memoria das vítimas da violencia de xénero en Redondela e Alicante

Parlamentarios navarros e traballadores da Cámara concentráronse este martes ás portas do Parlamento de Navarra en sinal de repulsa contra os últimos asasinatos por violencia de xénero, ocorridos en Alicante e Redondela (Pontevedra).

O Parlamento foral interrompeu o desenvolvemento da súa actividade ordinaria para, conforme á resolución aprobada en pleno o pasado 17 de setembro, concentrarse para condenar cada asasinato.

Deste xeito, todas as formacións con representación no Lexislativo foral expresaron o seu pesar e o seu recordo en memoria de todas as vítimas da violencia machista, segundo informou o Parlamento nunha nota.