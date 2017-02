Fernando Eguidazu supervisará o informe sobre a crise financeira que elabora o Banco de España

A Comisión Executiva do Banco de España acordou a elaboración dun informe detallado sobre a crise financeira e bancaria que se produciu en España a partir de 2008, as súas causas, desenvolvemento e resolución, un estudo que coordinará e supervisará o conselleiro Fernando Eguidazu.

Segundo informou a institución que encabeza Luís María Linde, a redacción do informe correrá a cargo dos servizos do Banco de España e nela participarán a Dirección Xeral de Supervisión, a Dirección Xeral de Economía e Estatística, a Dirección Xeral de Estabilidade Financeira e Resolución e a Secretaría Xeral.

Antes da súa publicación, o informe será presentado ao Consello de Goberno na última semana do mes de abril. A petición do gobernador, o conselleiro Eguidazu Palacios aceptou coordinar e supervisar a redacción do informe.