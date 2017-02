O representante español do Consello Internacional de Estibadores (IDC), Jordi Aragunde, tras unha reunión en Algeciras (Cádiz), mostrou o seu apoio aos traballadores portuarios ante a negociación que comeza este martes para abordar a reforma do sector da estiba.

Neste sentido, engadiu que espera que o Goberno "opte polo diálogo" e engadiu que se non hai consenso para levar a cabo a liberalización do sector, non descarta mobilizacións, que terán "carácter mundial".

En rolda de prensa, Aragunde apuntou neste sentido que se o Goberno anuncia a súa intención de desviar tráficos a outros portos "os compañeiros de Tánger, Marsella e outros lugares xa anunciaron que actuarán en consecuencia, sempre dentro da legalidade".

En canto á petición por parte dos sindicatos dun rexistro de estibadores, afirmou que "non parece lóxico que en Bélxica se aprobe e o que vale alí non vale para España". Ademais, argumentou que "é necesario parar a situación coa UE", engadindo que "non podemos estar en diálogo social e ao mesmo tempo estase sancionando aos países".

Finalmente, Aragunde, tras afirmar que "os estibadores non temos privilexios como se dixo, senón que o único que temos é a nosa unidade", lembrou que o obxectivo da organización é "o futuro dos nosos compañeiros", aos que "imos apoiar en todas as súas accións".

No entanto, insistiu en que espera que "o Goberno opte polo diálogo", como xa ocorreu coa anterior lei da estiba que se aprobou. Así mesmo, Aragunde definiu a situación actual nos portos "de tensa calma".