O Concello dos Blancos (Ourense) volverá levar a pleno este venres o Plan de Urbanismo e os orzamentos, despois de que o PSOE reclamase a repetición do último plenario ao non asistir a única portavoz da oposición. O alcalde, José Manuel Castro (PP), confirmou a súa disposición a realizar esta convocatoria "as veces que sexa preciso".

Os socialistas esixiran a "inmediata anulación" dos acordos do plenario do seis de febreiro, ao considerar que se tomaron "de forma irregular", sen a presenza da única concelleira da oposición, Emilia López, que non acudiu ao non ser convocada de forma oficial.

A propia concelleira explicou que a citación do Concello consistiu nunha nota escrita a man nun papel de publicidade médica, que foi entregada en man á súa nai.

"O Concello ten que convocar de forma correcta, tal e como marca a lexislación", demandou a portavoz socialista. Neste sentido reclamou que os avisos se realicen, con 48 horas de antelación, en papel "con membrete do Concello" e que inclúan a orde do día "para poder estudar os temas".

Para a socialista, a convocatoria de febreiro é "un comportamento antidemocrático" e "un novo exemplo" do que cualificou como "falta de transparencia" no funcionamento do concello.

O ALCALDE, "DOÍDO POLAS FORMAS"

"Non custa nada convocar o pleno unha vez ou as que sexa preciso" respondeu o alcalde popular José Manuel Castro, que se manifestou "doído polas formas" e as acusacións de falta de transparencia.

O edil explicou que o problema tivo a súa orixe nun "descoido" dunha funcionaria, que posteriormente se puxo en contacto coa portavoz socialista para explicarllo.

Castro lamentou que a concelleira socialista non "chamase" para informar de que non podía acudir ao pleno do seis de xaneiro "ou dicir que non se decatou", no canto de realizar unha denuncia ante os medios.

Tamén confirmou que se encargou un escrito para deixar establecido como se farán a partir de agora as notificacións de convocatoria aos plenos, "para que esta situación non se volva a repetir".

En relación ás acusacións de falta de transparencia, Castro convidou aos veciños a "preguntar o que queiran" no concello porque o seu grupo "non ten nada que esconder". O novo pleno para tratar sobre o Plan Xeral de Ordenación Urbana e os orzamentos terá lugar este venres, a partir das 21,00 horas.