Pleno.- O PPdeG rexeita un decálogo do PSOE para recuperar emprego público perdido porque xa se negocia con sindicatos

O PPdeG opúxose este martes no Parlamento galego a unha moción do PSOE que, co apoio do resto da oposición, pedía recuperar o emprego público perdido para elevar a calidade dos servizos.

O encargado de verbalizar a negativa dos populares foi o pontevedrés Jacobo Moreira, quen sostivo que a Xunta xa está a negociar e "acordando" cos sindicatos. "O diálogo social nunca cesou", remarcou.

Con todo, o socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, quen defendeu un plan de emprego público para recuperar os postos perdidos e elevar a masa salarial, preguntouse por que hai manifestacións "ante o Parlamento nin na rúa" se é tal o nivel de acordo.

Ademais, desmentiu con "datos da Consellería de Facenda" a afirmación de Moreira de que o emprego público mantense a "niveis de 2008", pois se perderon uns 3.000 postos "estables".

Con todo, a súa apelación a que "é mellor un calendario de actuación que de mobilizacións" non tivo eco, como tampouco as peticións en sentido similar de Carmen Santos (En Marea) e Luís Bará (BNG).

A PATERNIDADE DE FEIJÓO

No debate sobre a importancia dos servizos públicos coouse, a instancias de Carmen Santos, a recente paternidade do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Está claro que non cren no público", espetou a viceportavoz de En Marea á bancada popular, como proba o feito de que o mandatario autonómico "nin puido convencer á súa parella para ir ao hospital público para ter ao seu fillo".

A resposta deulla Jacobo Moreira, ao explicar que o obxectivo é que a sanidade pública estea dispoñible "para todos" pero que ninguén está "obrigado" a acudir a ela. "Non hai que convencer a ninguén. Mentres goberne o PP, as mulleres darán a luz onde elas queiran", resolveu.