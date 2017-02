O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, subliñou este martes o "firme" compromiso do Goberno de Mariano Rajoy para completar o trazado de alta velocidade que conecta Madrid con Galicia. "Seguiremos traballando intensamente no desenvolvemento desta infraestrutura que a que hai moito de feitos e pouco de palabras", aseverou.

Así o manifestou o ministro durante a sesión de control no Senado, onde o senador do PSOE Modesto Pose preguntoulle sobre a previsión con respecto á plena posta en marcha do tren de alta velocidade á comunidade autónoma de Galicia.

De la Serna asegurou que o AVE a Galicia é "un proxecto prioritario" para o Goberno e volveu a dicir que a previsión é finalizar as obras e iniciar os períodos de circulación en probas no terceiro trimestre de 2019.

Ademais, apuntou que o "compromiso" do Executivo nesta infraestrutura tamén vai ter "o seu reflexo en todos os recursos humanos e financeiros que sexan necesarios".

"Non lle imos a dar unha noticia históricas pero imos seguir investindo como fixemos con preto de 3.000 millóns de euros", afirmou o ministro. Entre outras cousas, explicou De la Serna, "hoxe é unha realidade" que se reduciu en media hora a conexión de Galicia con Zamora.

"PARÁLISE DAS OBRAS"

Pero o senador do PSOE dixo que os socialistas están "moi preocupados coa parálise das obras da chegada do AVE a Galicia", concretamente, por "os tramos que están sen definir" e por un dos accesos a Vigo.

Ademais, sostén que "a preocupación é máxima" ao falar do acceso á cidade de Lugo. "Borraron a Lugo dos plans da alta velocidade", reprochou a De la Serna.

"É moito pedir case 30 anos despois que a alta velocidade chegue a Galicia nun prazo razoable?", cuestionou o senador, instando o Goberno de Rajoy a "orzar e executar o orzado como non se fixo no últimos cinco anos".