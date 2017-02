Nava Castro inaugura en Arbo as primeiras xornadas formativas para restaurantes da Ruta da Lamprea

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, inaugurou este martes en Arbo (Pontevedra) as primeiras xornadas formativas para os hostaleiros da Ruta da Lamprea, impartidas pola Escola de Turismo Itinerante do Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG).

"A formación é un alicerce fundamental no desenvolvemento dun sector tan variable como o turístico. Os profesionais formades parte do presente e do futuro do Turismo en Galicia, unha actividade cuxo volume superou o 11% do PIB da nosa comunidade", trasladou Nava Castro aos participantes durante a inauguración do curso.

Así, a responsable de Turismo de Galicia cualificou de "fundamental" o ofrecer "un servizo de calidade aos turistas que elixen visitar a Ruta da Lamprea", un produto "innovador e diferenciador" que potencia o turismo do dezaoito municipios que integra, situados nas beiras dos ríos Miño, Ulla e Tambre.

Ademais, destacou que a través dela, se da a coñecer un importante patrimonio vinculado a este peixe e a súa captura, así como recursos naturais e culturais, como miradoiros, paseos, pontes ou capelas, entre outros.

As xornadas formativas, centradas en como mellorar o posicionamento en Internet, a reputación en liña e as ferramentas para ser máis visibles na rede, son as primeiras do tres que se desenvolverán nos próximos días e nas que os profesionais da Ruta da Lamprea tamén coñecerán as claves da atención ao cliente e a xestión económica. As próximas sesións serán o 6 e 7 de marzo.