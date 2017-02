Expertos propoñen incorporar a Navarra e Euskadi ao financiamento do mecanismo de nivelación interterritorial

Un grupo de oito investigadores, catro deles membros do comité de expertos para a reforma do sistema de financiamento autonómico, propoñen abordar varias medidas para optimizar o modelo, entre as que destaca incorporar ás comunidades autónomas de réxime foral, Navarra e Euskadi, ao financiamento do mecanismo de nivelación interterritorial.

Estes investigadores en financiamento autonómico e descentralización financeira, da rede xestionada polo grupo GEN da Universidade de Vigo, apostan así por unha nivelación "máis transparente" entre comunidades.

En concreto, a rede de investigadores en financiamento autonómico e descentralización financeira en España, xestionada polo Grupo de Investigación GEN (Governance and Economics research Network) da UdeVigo, fixo público un informe titulado 'A nivelación interterritorial e a estimación das necesidades de gasto'.

É o primeiro dunha serie de traballos que, segundo destaca a rede a través dun comunicado de prensa, "deberán servir como elementos rigorosos de reflexión ante a reforma do financiamento autonómico".

O grupo está dirixido polo profesor de Economía Aplicada Roberto Fernández Llera e o catedrático de Facenda Pública da Universidade de Vigo Santiago Lago Peñas.

O catro membros do comité de expertos que asinan o documento son o catedrático de Facenda Pública da Universidade de Oviedo, Carlos Mosteiro; o catedrático da Universidade de Valencia Francisco Pérez e o profesor da Universidade de Zaragoza Alain Cuenca, xunto co propio Santiago Lago (proposto por Galicia). Completan o grupo o catedrático Jorge Martínez-Vázquez e os profesores Luís Ángel Hierro e Eloísa del Pino.

O documento viuse enriquecido polas suxestións dos participantes na xornada celebrada a finais de 2016 en Santiago de Compostela, así como por unha enquisa sobre os aspectos crave da nivelación, enviada a un centenar de persoas da maioría de comunidades autónomas, incluíndo membros da citada rede e responsables de direccións xerais.

MECANISMO DE NIVELACIÓN

O mecanismo de nivelación é un dos alicerces do sistema de financiamento autonómico, xa que "afunde os seus fundamentos no principio constitucional de solidariedade e na equidade para o acceso aos servizos públicos fundamentais", destaca.

Por iso, sinala a próxima revisión do sistema de financiamento autonómico debería dar "unha solución razoable e transparente ao complexo panorama actual da nivelación".

No modelo aínda vixente, aprobado en 2009, explica que "se entrecruzan diversos fondos e instrumentos que desdibujan os resultados finais, producindo agravios comparativos e impulsando a percepción fundada de certa arbitrariedade".

"A próxima reforma do sistema de financiamento autonómico debe abordar varias cuestións de natureza técnico-política, con implicacións moi transcendentes en materia de nivelación", resalta.

En particular, en primeiro lugar, apunta á forma de incorporar as comunidades autónomas de réxime foral ao financiamento do mecanismo de nivelación interterritorial.

En segundo termo, refírese a "a clarificación do singular papel de Canarias como rexión ultraperiférica", e en terceiro sitúa o grao de nivelación e se esta inclúe "só os servizos fundamentais ou todos os descentralizados".

Un cuarto punto, segundo a rede, debe ser "a superación do criterio de 'statu quo' como criterio de repartición dos recursos". A determinación da "pertinencia ou non de aplicar límites á reordenación" figura como quinto aspecto, antes do sexto, sobre o cómputo "afinado das necesidades de gasto per cápita (habitantes axustados), así como das recadacións normativas por tributos cedidos".

CONCLUSIÓNS

O informe expón varias conclusións a partir dos resultados da enquisa, como que existe "práctica unanimidade sobre a existencia dun desequilibrio vertical entre ingresos e gastos en contra das comunidades autónomas", así como sobre a necesidade de corrixir as diferenzas en suficiencia financeira que proporciona o sistema foral respecto ao común.

Dentro dos asuntos pendentes de reforma, o vector da nivelación centra as preocupacións dos expertos, e así "unha ampla maioría considera arbitrarias ou discutibles as diferenzas actuais no financiamento per cápita que proporciona o sistema común".

"Aínda que son maioría quen pensan que a nivelación debe centrarse nos servizos públicos fundamentais (sanidade, educación e servizos sociais esenciais), un terzo dos enquisados considera que a nivelación debe alcanzar a todos os servizos descentralizados", segundo chama a atención a nota.

Os expertos de comunidades autónomas con renda e capacidade fiscal superior á media tenden a defender a nivelación parcial (só servizos públicos fundamentais) ou mesmo unha redución da nivelación.

Ao contrario, os expertos de comunidades autónomas con renda e capacidade fiscal por baixo da media apoian a nivelación de todos os servizos descentralizados.

Existe unha notable diversidade de opinións sobre o chamado criterio de "ordinalidade" ou "non reordenación", defendido en maior medida polos expertos de comunidades autónomas con renda per cápita superior á media.

A maiores, hai "amplo consenso" sobre a necesidade de eliminar, de forma máis ou menos gradual, a cláusula do 'statu quo' ou de aseguramiento do financiamento actual.

Por último, "unha ampla maioría considera necesario facer axustes sobre a actual forma de estimar as recadacións normativas por tributos cedidos, así como sobre a fórmula de estimación dos habitantes axustados", e rexístrase división de opinións sobre o organismo técnico que debería facer as estimacións de necesidades, aínda que se descarta ao goberno central.