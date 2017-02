Rescatado un home de idade avanzada que caeu nunha área de difícil acceso en Padrón (A Coruña)

Un home de idade avanzada tivo que ser rescatado na tarde deste martes tras caerse e quedar atrapado nunha zona de difícil acceso do municipio coruñés de Padrón.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 17,00 horas, cando o home caeu nunha zona de difícil acceso na parroquia de Herbón.

Ata a zona desprazouse unha ambulancia do 061 que, con todo, tivo que pedir colaboración para rescatar ao home, dado que non podía acceder ata el. Nese momento, foron mobilizados efectivos do GES e dos Bombeiros.

O ancián, que se atopaba mareado, foi evacuado finalmente nunha padiola e trasladado en ambulancia ata un centro hospitalario, onde lle prestaron asistencia.