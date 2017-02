O CGAC acolle a presentación dun estudo pioneiro de Siro López sobre as orixes do humorismo en Cervantes

O humorista gráfico e caricaturista ferrolán Siro López analiza no ensaio que se presentará este mércores no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) a aparición do humorismo na literatura universal coa obra 'O Quixote', de Cervantes.

O volume, que leva por título 'Cervantes e o Quixote. A invención do humorismo', constitúe "a máis destacada e rigorosa investigación sobre o humorismo cervantino", apuntou a Xunta, á vez que "fornece valiosas análises á mantenta doutras figuras do humanismo galego e universal".

Neste traballo, o artista ferrolán presenta O Quixote como a primeira obra humorística da literatura universal, un tema que, segundo Siro López, "non fora abordado en profundidade ata agora". "Non existe na bibliografía cervantina, en ningún idioma, un traballo que estude o que supuxo 'O Quixote' como aparición dunha nova forma de humor, o que agora chamamos humorismo", sentenciou.

Este manual, incluído na colección Cadernos Ramón Piñeiro, será presentado este mércores ás 19,00 horas, nun acto no que participarán, ademais de Siro López, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o autor do prólogo da obra, o catedrático de filosofía Ramón López Vázquez; e o coordinador científico do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Manuel González.