O Parlamento volverá mostrar a súa oposición á segregación de Ferroatlántica

O Parlamento galego volverá mostrar a súa oposición á segregación das actividades de ferroaleación e de produción hidroeléctrica de Ferroatlántica, así como a instar á Xunta a esixir o mantemento dos postos de traballo.

No pleno do Parlamento deste martes, o PSdeG defendeu a mesma iniciativa xa debatida na comisión de Industria da pasada semana -o 15 de febreiro--, a cal foi aprobada por unanimidade tras ser transaccionada cos populares.

Así, esta proposta será votada en pleno o mércores, pero os deputados do PSdeG e PPdeG Loli Toja e Miguel Tellado xa avanzaron a súa disposición a selar o mesmo acordo da semana pasada.

Respecto diso, Tellado sinalou que os acordos en pleno ou en comisión"teñen exactamente a mesma vixencia", polo que cre que unha iniciativa "copiada" e xa "debatida" só "tráese simplemente por postureo político".

Sobre este extremo, Toja criticou que ao PP moléstelle abordar máis dunha vez un "tema moi relevante", que volverá levar ao Parlamento "tantas veces" como faga falta. Ademais, queixouse de "falta de transparencia" por parte da Xunta, tras o anuncio de Ferroglobe para vender os seus centrais en España por 255 millóns.

Neste sentido, a socialista cargou contra "un modelo de goberno no que se están confundindo o público e o privado", á vez que avisou de que a desaparición de Ferroatlántica "suporía un agravamento" da situación desemprego da comarca na Costa da Morte. Tamén pediu que o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reúnase cos traballadores.

VILLAR MIR "PASA DA LEGALIDADE"

Así mesmo, Pancho Casal (En Marea) censurou que Villar Mir (propietario da centrais hidroeléctricas nos ríos Xallas e Grande) "pasa da legalidade" e "da por feita a venda", en "unha comunicación oficial aos reguladores bolsistas españois e americanos".

Por iso, En Marea cre necesaria unha resposta "contundente" para non "malvender recursos naturais a cambio dunha miraxe de plan industrial". "Pensa que estamos no Oeste americano do século XIX", dixo Casal sobre Villar Mir.

Pola súa banda, Xosé Luís Rivas, Mini, apuntou que o Parlamento galego debe alcanzar un acordo que supoña un "respiro" para os traballadores, á vez que mostrou as súas sospeitas de que os populares buscan "abrir as portas a que se consolide a venda ilegal das centrais".