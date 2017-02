Xunta e produtores lembran aos consumidores que a praga da pataca non é un problema de saúde pública

A Xunta de Galicia, produtores da Limia e o alcalde de Sandiás, Felipe Traveso, coincidiron este martes na necesidade de lanzar unha "mensaxe de tranquilidade" aos consumidores sobre a praga da pataca ao asegurar que "non se trata dun problema de saúde pública".

Nunha explicación remitida a Press, a Consellería de Medio Rural destacou que o encontro mantido este martes pola directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, co rexedor, produtores e representantes de Unións Agrarias se en marca na "intensa campaña informativa" que leva a cabo o departamento autonómico para facer fronte a esta praga.

Neste sentido, sinalou que o próximo día 2 de marzo terá lugar unha reunión informativa en Sandiás por parte de técnicos de Medio Rural con agricultores e comercializadores do tubérculo na Limia, unha das principais zonas produtoras de pataca de Galicia. Nesta charla, explicaranse todas as medidas adaptadas e previstas para combater a praga da couza guatemalteca.

Así mesmo, destacou que esta semana terán lugar dúas reunións --unha en Ferrolterra e outra na Mariña-- entre técnicos da Consellería e almacenistas da zona afectadas. A este colectivo váiselles a remitir, ademais, unha circular con información sobre medidas preventivas a adoptar, relacionadas coa desinfección das súas instalacións e o establecemento de controis de movemento de pataca e semente.

Con idéntica finalidade, a Xunta sinalou que coordina coas forzas e corpos de seguridade do Estado os labores de control do transporte de patacas, co fin de evitar que produto ou semente contaminados cheguen a outras zonas nas que aínda non se detectou a presenza do insecto.

E é que, segundo destacou a Administración autonómica, o obxectivo da Xunta é evitar que a praga chegue a zonas nas que a produción está orientada cara á venda, como A Limia (en Ourense) e Bergantiños (na Coruña).