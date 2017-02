Mártires del Compás e Xoél López únense ao Festival Cultura Inquieta 2017

Xoel López e Mártires del Compás únense ao Festival Cultura Inquieta de Getafe. O compositor galego visitará este escenario o 29 de xuño dentro dunha exclusiva xira de seis concertos coa que cumpre 20 anos e repasará tanto os seus temas en solitario como os da súa etapa en Deluxe.

Pola súa banda, os sevillanos serán o 8 de xullo os encargados de pór o broche de ouro ao certame inquieto cunha gran e descarada festa que contará co grupo 33 Malandras como teloneiro.

As entradas para estas dúas xornadas xa están á venda en Ticketea ao prezo de 25 euros en venda anticipada para Xoel López e 30 en despacho de billetes; e 18 euros de forma anticipada para Mártires do Compás, 23 en despacho de billetes e unha exclusiva entrada VIP, cun número limitado, por 30 euros (Meet and Greet e dereito a ver a proba de son). Os menores de 12 anos teñen acceso gratuíto nestas xornadas.

A oitava edición do ecléctico Festival Cultura Inquieta desenvolverase do 22 de xuño ao 8 de xullo en Xetafe cun cartel cheo de funk, soul, blues, rock, heavy, pop, hip-hop, clásica fusionada ou flamenco. O recinto principal, para os concertos, estará situado no Polideportivo de San Isidro e no Espazo Mercado desenvolveranse actividades multidisciplinares.

Xoel López e Mártires do Compás súmanse aos xa confirmados Leiva y Lichis (24 de xuño), Rosendo, Burning, Los Zigarros e Desvariados (30 de xuño), Ara Malikian (25 de xuño) e a reedición do Carpe Diem con Ayax e Prok, Recycled J e Bejo como primeiros nomes (1 de xullo). Información en www.culturainquieta.com.