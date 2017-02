A modificación por parte da Seguridade Social dos códigos de contratos predoutorais xerou alarma entre os investigadores e "preocupación" ante unha posible perda de dereitos e prestacións. Unha situación da que é consciente a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas (CRUE), que confiou en que non repercuta negativamente neste colectivo.

A organización 'Ciencia Con Futuro' e a 'Federación de Mozos Investigadores/Precarios' denunciou estes días a modificación, "sen explicacións previas e con carácter retroactivo", dos contratos predoutorais asinados desde 2014, sinalando que pasaron de se por "obra e servizo" a contratos en prácticas.

De momento, calculan que este cambio podería afectar a 10.000 investigadores, aínda que aínda están a reunir "toda a información posible" da súa afectación e as convocatorias ás que afecta, segundo explicou a Europa Press Javier Contreras, un dos seus portavoces.

A CRUE emitiu un comunicado no que confirmou que mantén contactos cos implicados para pescudar o alcance desta situación e a súa posible afectación. "O cambio de código, acompañado dun sub-código que lle da carácter especial, efectuouse nas prórrogas e novas altas por parte das universidades segundo as directrices da Seguridade Social. A modificación dos códigos de cotización nas vidas laborais con efectos retroactivos foi realizada pola Seguridade Social", explicou.

Isto, con todo, "non supón perda de dereitos ou prestacións aos contratados na prestación de desemprego, duración máxima do contrato e posibilidade de gozar dun contrato en prácticas con posterioridade", engadiron, dado que estes postos teñen "carácter especial" a partir da Lei 14/2011, de 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación.

"A única cuestión que queda por resolver, a día de hoxe, é a da tarxeta de asistencia sanitaria europea, imprescindible para a mobilidade internacional do noso persoal investigador en formación. Segundo informan desde diferentes fontes do Goberno de España, esta pode sufrir cambios no procedemento de solicitude, pero non na prestación en si mesma", explicou.

REGULACIÓN "ESPECÍFICA"

A pesar diso, os reitores consideran que esta situación "pon de manifesto, como moitas veces expresouse desde as universidades, a necesidade de establecer unha regulación laboral específica e desenvolvementos normativos acordes para as diferentes figuras de persoal investigador temporal", xa que "calquera encaixe no actual ordenamento laboral e clasificación produce disfuncións importantes".

"A solución quizais pasaría pola creación dunha nova figura para dar cumprimento á Lei da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación e recoller a especificidade deste tipo de contratos", defendeu.

Por iso, comprometeuse a traballar "inmediatamente" ante as diversas administracións implicadas, para crear as mellores condicións laborais para os nosos investigadores predoutorais e potenciar a carreira investigadora dentro das universidades.

"NON SE PRECARIZOU"

O Goberno central, pola súa banda, chamou á tranquilidade ante estas modificacións. Luís Ordóñez, da Secretaría de Estado de I+D+i, asegurou que se trata dun cambio "a efectos de trámites administrativos" e que ao colectivo "non se lle deostou os seus dereitos nin se lle ha precarizado".