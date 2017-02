A deputada do PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo acusou este martes á Xunta de "caciquismo" por abrir antes as convocatorias de axudas para os concellos gobernados polo PP; unha afirmación que o vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, negou ao aseverar que "cae polo seu propio peso".

"Debe ser que esa práctica a usou vostede", respondeulle Rueda, facendo alusión á súa etapa como directora xeral de Administración Local, en resposta a unha interpelación ante o pleno da Cámara. Ademais, desdeñou ese tipo de acusacións porque "o que fan é pór mala fama a todo o mundo".

Máis aló deste enfrontamento, a socialista criticou que o Goberno galego non fixo "nada" por avanzar no pacto local asinado durante a época do bipartito coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). "Persisten as mesmas demandas", incidiu Rodríguez Rumbo.

Con todo, o vicepresidente replicou que o bipartito só puxo en marcha o Fondo de Cooperación Local, aínda que a súa proporción con respecto ao orzamento da Xunta era menor que agora. De feito, apuntou que a contía apenas variou a pesar de que hai "mil millóns de euros menos" nas arcas autonómicas.

Pero á marxe dese fondo, profundou, non se asumiu ningún centro de saúde ou colexio nin se traspasou o financiamento de ningún grupo municipal de intervención rápida (Grumir). "Só houbo declaracións de bo rolo", apostilou, sen deixar de insistir en que "todo estaba por facer" cando o PP regresou a San Caetano en 2009.

Finalmente, e xa pensando na "nova fase" do pacto local, Alfonso Rueda avogou por "convencer" ás deputacións para que "se impliquen" na asunción de custos dos concellos pequenos.

NON HAI PROBLEMA "ALARMANTE" DE VIOLENCIA NO DEPORTE

Por outra banda, neste pleno o deputado socialista Julio Torrado interpelou ao Goberno galego sobre o "gran problema" da violencia no deporte en Galicia, á vez que lamenta a "situación latente" de "condutas reprobables" de racismo e sexismo.

Respecto diso, Torrado sinalou que o ano pasado houbo 22 casos en toda Galicia, pero cre que "hai moitos máis casos que os que se denuncian". Ademais, critica que "falta formación ante a violencia no deporte" e demanda ás administracións "non pasar de perfil".

En resposta, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, negou que haxa un problema "alarmante" en Galicia de violencia no deporte, pois asegura que a situación está "algo mellor" que noutras comunidades.

Con todo, Rueda afirma que é necesario reaccionar "con contundencia" ante comportamentos que considera "illados" mediante a prevención e a educación, así como campañas "proactivas" por parte da administración. Así mesmo, defendeu a actuación do Comité Galego de Xustiza Deportiva ante estas cuestións.