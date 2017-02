Maeloc amplía a súa gama de produtos con vinagre de sidra ecolóxico

As sidras Maeloc, pertencentes á Corporación Hijos de Rivera, decidiron ampliar a súa gama de produtos cun novo vinagre de sidra ecolóxico que chegará ao mercado nas próximas semanas.

Segundo informou a entidade, o vinagre Maeloc destaca por ser "o único vinagre ecolóxico galego" sen sulfitos e caracterízase pola súa baixa acidez, a súa cor dourada ambarino e o seu aroma "suave e afrutado".

Ademais, o sabor está especialmente marcado pola materia prima da súa elaboración, a mazá sidreira ecolóxica. "Son moitas as vantaxes saudables que ofrece o consumo do vinagre de sidra, desde os seus efectos diuréticos ou antioxidantes, ata o control do colesterol, os triglicéridos e a hipertensión", apuntan desde Maeloc.

Con este lanzamento, Maeloc consolida un dos seus alicerces fundamentais como marca, o seu apoio á agricultura ecolóxica a través de programas específicos de colaboración con cultivadores locais.

Neste sentido, desde Custom Drinks, a empresa situada en Chantada (Lugo) que elabora as sidras Maeloc, levouse a cabo un intenso labor nos últimos anos para fomentar o cultivo ecolóxico de mazá sidreira. En estreita colaboración con máis de 150 pequenos agricultores da zona, paulatinamente se incrementou o cultivo ecolóxico e na actualidade en torno ao 30% da mazá sidrera que se recolle en Custom Drinks está certificada como ecolóxica.