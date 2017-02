A Xunta destina 330.000 euros á construción dunha senda entre Bertamiráns e Brión (A Coruña)

A Xunta, a través da Consellería de Infraestruturas, publica este martes no Diario Oficial de Galicia (DOG) a aprobación definitiva do expediente de información pública e do proxecto de construción dunha senda peonil e ciclista na estrada AC-543, que une Santiago con Bertamiráns e Brión. Esta infraestrutura, que conta cun orzamento de 330.000 euros, estará rematada nesta primavera.

Segundo informou a Xunta, estas obras, que levará a cabo a Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), serán cofinanciadas polo Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

A esta senda daráselle continuidade con outros dous proxectos, xa redactados e en fase de supervisión, un entre A Barcia e Roxos e outro entre Roxos e Aldea Nova. Neste punto comezan as beirarrúas que chegan xa ata Bertamiráns.

Na comarca de Santiago de Compostela xa se concluíu a senda da estrada AC-240, no Concello de Touro; mentres que o proxecto que, en dous tramos, unirá A Susana coa Eirexe, a través da AC-960, no municipio de Boqueixón, está en proceso.

Finalmente, o proxecto que unirá pártea norte de Pontevea co Centro de Saúde no Concello de Teo está en supervisión, permitindo así o tránsito peonil na estrada AC-841.

PLAN SENDAS

Na primeira fase do Plan de Sendas, identificáronse 55 itinerarios que sumaban 75,6 quilómetros e que contan cun investimento de 26,3 millóns de euros. Despois da súa finalización, comezouse coa redacción de proxectos de construción nos que se definiron as obras a acometer nos tramos de senllas identificados como necesarios.

Así, dos 55 itinerarios identificados saíron 48 proxectos construtivos, posto que nalgúns casos foi aconsellable agrupar varias sendas nun só proxecto.