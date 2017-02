A portavoz da Plataforma Vítimas Alvia 04155, Teresa Gómez Limón, dixo este martes que aínda ten "certa esperanza" de que o PSOE acabe apoiando a reapertura da investigación do accidente ferroviario por parte dunha comisión independente para coñecer as causas profundas do sinistro.

"Co PP descartámolo, pero co Partido Socialista está a cousa máis dividida. Temos certa esperanza con que haxa persoas que nos apoien", sinalou Gómez Limón en declaracións a Europa Press, despois de reunirse co deputado socialista Odón Elorza na Cámara Baixa.

O deputado guipuscoano foi quen propuxo á dirección do Grupo Socialista promover iniciativas no Congreso instando ao Ministerio de Fomento a reabrir unha investigación oficial sobre a traxedia ferroviaria do 24 xullo de 2013, na que morreron 80 persoas.

A Asociación de Vítimas entregou a Elorza dous arquivos: por unha banda o documental 'Frankestein 04155', e, por outro, un dossier coa "publicidade enganosa" que empregou Fomento para promocionar a liña Ourense-Santiago.

SOLICITAN DÚAS COMISIÓNS: UNHA TÉCNICA E OUTRA PARLAMENTARIA

Segundo explicou, a Asociación quere que o PSOE reclame dúas comisións: unha técnica, porque Europa xa dixo que o informe da CIAF non "era independente"; e outra parlamentaria, "para esixir responsabilidades políticas".

Con todo, Gómez Limón revelou que a Asociación vai pór en marcha unha serie de iniciativas no Parlamento, por exemplo convidar a todos os grupos parlamentarios á proxección do documental 'Frankestein 01455' e a un debate posterior en que se resolverán as dúbidas dos asistentes.