Tribunais.-Fiscalía pide 4 de anos de cárcere para a exencargada dunha tenda de noivas por apropiarse de 80.000 euros

A Fiscalía pide catro anos de cárcere para unha muller, L.F.S., exencargada dunha tenda de noivas de Vigo, que será xulgada o mércores na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede na cidade olívica, por apropiarse supostamente de case 80.000 euros, de cobros que non ingresou á empresa.

Segundo o escrito de acusación do Ministerio Público, a muller traballou como encargada do establecemento Internovia desde decembro de 2004 ata xaneiro de 2016. Desde o ano 2012 ata finais do 2015, "en prexuízo da empresa e no seu beneficio", cobrou algo máis de 79.900 euros "que nunca ingresou nin liquidou coa compañía".

Por estes feitos, a Fiscalía acúsaa dun delito continuado de apropiación indebida agravada, e solicita para ela a pena de catro anos de prisión, multa de 1.620 euros, e que indemnice ao representante legal de Internovia na cantidade apropiada, máis intereses legais.