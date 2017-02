Teo (A Coruña) acolle unha xornada sobre a xestión das emocións en familiares de persoas con dano cerebral adquirido

O centro sanitario Foltra, situada no municipio coruñés de Teo, a poucos minutos de Santiago, desenvolverá este mércores unhas charlas informativas sobre a xestión das emocións ante casos de dano cerebral adquirido (DCA).

A cargo da área de psicoterapia do centro, esta xornada diríxese a familiares, parellas e coidadores de persoas con este tipo de dano cerebral ou calquera tipo de dependencia.

Como explican os organizadores, o DCA supón "un antes e un despois" na vida do afectado e da súa familia, pois se trata dun "cambio repentino" que, co paso do tempo, xera "un risco psicolóxico, físico e social".

"Sufrimento, illamento social, conflitos familiares, cambio de roles..." son algunhas das complicacións que poden xurdir, e de aí a importancia dunha boa "xestión emocional da situación".

Esta charla informativa, por tanto, está pensada para "axudar" a que tanto o paciente como a súa familia "logre adaptarse da mellor maneira posible á nova realidade, favorecendo unha mellor recuperación e calidade de vida".