Os dous altos cargos do Sergas investigados por homicidio no caso da Hepatite C acoden este mércores a declarar

O titular do Xulgado de Instrución número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, citou a declarar este mércores aos dous altos cargos do Sergas que xa compareceron en sede xudicial pola causa aberta pola subministración dos tratamentos da Hepatite C, agora como investigados por un suposto delito de homicidio imprudente.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes da causa que se investiga, a citación foi fixada para este mércores, día 22 de febreiro, a partir das 10,00 horas nos xulgados composteláns.

O pasado mes de decembro, a Audiencia Provincial da Coruña emitiu un auto no que estimou parcialmente o recurso da Fiscalía, ao que se adheriu a Asociación Plataforma de Afectados pola Hepatite C, e acordou que os cargos do Sergas investigados no procedemento aberto pola subministración dos tratamentos aos enfermos afectados por este virus fosen chamados a declarar tamén como investigados por un suposto delito de homicidio en seis do oito casos que inclúe a causa.

A investigación aberta trata de aclarar se houbo un atraso ilícito na avaliación de pacientes con Hepatites C, necesaria para que puidesen recibir os tratamentos.

Os cargos que xa foron citados --o 28 de abril de 2016-- son o xerente da área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entón director de Asistencia Sanitaria, e a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. O xuíz decidiu investigalos por prevaricación, aínda que a Fiscalía atribuíalles tamén un suposto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" ao atrasar a administración dos fármacos "por razóns orzamentarias", situación que estimou a Audiencia Provincial.

No auto xudicial do 22 de decembro, "revógase parcialmente" o auto ditado polo Xulgado de Instrución número 3 de Santiago e acórdase "que se teña por dirixido o procedemento fronte aos denunciados por un delito de homicidio imprudente" con respecto a seis pacientes, xunto con que se lles "tome declaración como investigados en relación" aos falecementos dos enfermos.

CAUSA DECLARADA COMPLEXA

No mes de xuño de 2016, o titular do Xulgado número 3 de Santiago de Compostela declarou complexa esta causa, na que se investiga a dous cargos do Servizo Galego de Saúde (Sergas), que depende da Xunta, e na que se indagaba un suposto delito de prevaricación respecto diso da dispensación dos novos tratamentos da Hepatite C. Coa decisión da Audiencia Provincial a causa estendeuse agora tamén a unha investigación de homicidio imprudente en seis casos.

A Fiscalía considera, na súa querela, que os cargos citados investigados "tramitaron con atraso inxustificado, dilatando a toma de decisións e a posta en marcha dos mecanismos de contratación e financiamento" a facilitación de novos tratamentos contra a hepatite C a pacientes galegos, algo que, apunta, realizouse por "criterios orzamentarios".

Ademais dos cargos do Sergas, foi citada a declarar en calidade de testemuña unha exdirectora de Procesos Asistenciais do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) en outubro de 2016.

Tras coñecerse o auto da Audiencia Provincial, o xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, considerou que a resolución xudicial "non variaba" a situación que había, xa que o caso atópase en dilixencias previas e unicamente trátase, sostivo, de ampliar o ámbito de defensa dos denunciados. Así mesmo, avalou os cargos que se atopan investigados e considerou que quedou "acreditado" que "non houbo ningún atraso na tramitación dos expedientes".