A Fundación Barrié organiza este mércores unha conferencia sobre Joaquín Sorolla

A Fundación Barrié organizou dúas conferencias ao redor da vida e obra do pintor valenciano Joaquín Sorolla e Bastida, segundo informa a entidade.

A primeira tivo lugar o 15 de febreiro a cargo de Carmen Pena, comisaria da exposición e a segunda terá lugar este mércores 22 de febreiro a cargo de Tomás Llorens, historiador da arte.

Entre outros, Tomás Llorens dirixiu o Museo Thyssen-Bornemisza, o Centro de Arte Reina Sofía e o Instituto Valenciano de Arte Moderna. A conferencia é de entrada libre ata completar aforamento e terán lugar ás 20,00 horas na sede da Fundación Barrié na Coruña

A exposición, composta por 67 pinturas, foi producida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Fundación Museo Sorolla coa colaboración da Fundación Barrié.

A mostra, prorrogada ata o 12 de marzo, aborda a pintura de paisaxe de Sorolla, "que abandona momentaneamente as praias do Mediterráneo para percorrer 'terra dentro' o campo das diferentes rexións do noso país".