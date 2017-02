Macri concluirá a súa axenda o sábado cunha conferencia con Aznar e Feijóo

O presidente de Arxentina, Mauricio Macri, iniciará este mércores unha visita de Estado a España coa que busca recompor a relación bilateral tras a deterioración sufrida na última etapa de Cristina Fernández de Kirchner, atraer investimentos ao seu país e aumentar as exportacións. A súa axenda concluirá o sábado cunha conferencia co expresidente do Goberno español José María Aznar e o titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

Na primeira visita de Estado que recibe España desde a do peruano Ollanta Humala en 2015 --e a primeira dun presidente arxentino en oito anos-- o Rei Felipe V quere estrear un novo formato de recibimento oficial trasladando a cerimonia do Palacio Real do Pardo ao Palacio Real.

Busca así achegar estes actos á cidadanía levándoos ao centro da cidade e, ao mesmo tempo, darlles un maior realce, pois a extensión do Patio da Armería do Palacio Real permite mobilizar a un maior número de efectivos da Garda Real.

Macri chegou na tarde deste martes a Madrid en compañía da súa esposa, Juliana Awada. Ao aeroporto de Madrid Barallas acudiu a recibirlle o ministro español de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Alfonso Dastis. A parella aloxarase durante a súa estancia no Palacio Real do Pardo e non comezará ata o mércores a súa axenda oficial.

FALARÁ NO CONGRESO

Como xesto de deferencia de España cara ao presidente de Arxentina, Macri terá a honra de falar ante o Pleno do Congreso dos Deputados, que interromperá a sesión de control ao Goberno para recibirlle.

Macri entrevistarase a continuación co Rei Felipe V no Palacio da Zarzuela, onde os Reyes lles ofrecerán un xantar a el e á súa esposa. Unhas horas máis tarde, Felipe V ofrecerá unha cea de gala no Palacio Real en honra a Macri á que asistirán representantes do tres poderes do Estado, así como diplomáticos, empresarios e personalidades da sociedade civil con lazos con Arxentina.

Podemos avanzou que non enviará ningún representante á cea de gala, á que en cambio si acudirá --e por vez primeira-- a alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

ARXENTINA, PAÍS CONVIDADO EN ARCO

O xoves os Reis acompañarán a Macri na inauguración da Feira Internacional de Arte Contemporánea ARCO, que este ano ten a Arxentina como país invitado.

Ao mediodía, Macri será recibido polo xefe do Executivo español, Mariano Rajoy, no Palacio da Moncloa, onde ofrecerán unha rolda de prensa conxunta ao redor das 13.45 horas.

Na tarde do xoves, Macri participará nun acto co Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, no que conversarán sobre o futuro de Iberoamérica, baixo o título 'Un diálogo pola democracia e o futuro'.

A xornada do venres será a máis económica da visita. Macri participará no 'Foro de Negocios, Comercio e Investimento' xunto co presidente executivo do GRUPO PRISA, Juan Luís Cebrián, co que manterá un coloquio despois.

Tamén se reunirá con diferentes directivos e titulares de compañías españolas como o presidente de Gas Natural Fenosa, Isidre Fainé, e o expresidente do Fútbol Club Barcelona Joan Laporta.

Coincidindo coa presenza de Macri en España, organizouse un foro empresarial hispano arxentino que contará coa participación duns 200 homes de negocios de Arxentina.

O venres Macri recibirá tamén o Premio Nova Economía e o recoñecemento da Gran Cruz da Orde Iberoamericana de Xustiza. Para pechar a xornada, o mandatario acudirá á Embaixada Arxentina en Madrid para reunirse con personalidades e referentes do deporte radicados en España.

A apertada axenda de Macri concluirá o sábado cunha conferencia co expresidente do Goberno español José María Aznar, e o titular da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Por último, visitará o novo estadio do Club Atlético de Madrid, que se inaugurará este ano no distrito madrileño de San Blas.

O presidente arxentino estará acompañado de catro dos seus ministros durante a súa estancia en España: Susana Malcorra (Exteriores); Francisco Cabrera (Produción); Jorge Triaca (Traballo), e Andrés Ibarra (Modernización).