Ourense únese a Santiago e A Coruña e colga a bandeira 'scout' para conmemorar o Día do fundador do movemento

Ourense súmase a cidades como Santiago e A Coruña e únese este mércores, 22 de febreiro, á conmemoración do Día do fundador do movemento 'scout'.

Así, o Concello de Ourense colgará a bandeira 'scout' mundial durante toda a xornada para celebrar a efeméride. Deste xeito, únese a outras cidades que participan na iniciativa, como Madrid, A Coruña, Santiago ou Valladolid, onde tamén ondeará.

O 22 de febreiro é un "día especial" para os 'scouts' de todo o mundo, segundo informan Scouts de Galicia, no que se conmemora o nacemento de Robert Baden-Powell e a súa esposa Olave, "fundador e persoa crave", segundo engade, da "organización xuvenil máis grande do mundo".

Os 'scouts' suman en todo o mundo máis de 40 millóns de persoas cuxo principal obxectivo é contribuír á educación en valores da infancia, para conseguir "cambiar o mundo e deixalo mellor do que atoparon", segundo destacan, a súa máxima desde 1907.

En Ourense, ASDE-Scouts de Galicia conta na actualidade con máis de 50 de membros desde o sete anos de idade ata o voluntariado adulto no Grupo Scout Ilex, un proxecto de recente creación. En Galicia, son máis de 500 os compoñentes.