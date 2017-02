Feridas tres persoas ao chocar unha furgoneta de repartición de pan e un turismo en Cerceda (A Coruña)

Unha colisión rexistrada este mércores entre unha furgoneta de repartición de pan e un vehículo saldouse con tres persoas feridas de diversa consideración no municipio de Cerceda (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, tras o impacto, o turismo acabou envorcado e, das tres persoas feridas, unicamente unha tivo que ser trasladada a un centro hospitalario. As outras dúas resultaron feridas de carácter leve e non precisaron ser evacuadas.

O sinistro sucedeu sobre as 8,10 horas na estrada que vai de Cerceda a O Mesón do Vento, á altura da central térmica. O 112 tivo coñecemento do accidente a través dunha alerta de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Pola banda do 112 informouse os Bombeiros de Ordes, a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.