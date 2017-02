Unha sucesión de dous accidentes de tráfico sáldase con cinco persoas feridas en Rianxo (A Coruña)

Unha sucesión de dous accidentes de tráfico rexistrados na autovía AG-11, ao seu paso polo municipio coruñés de Rianxo, saldouse con cinco persoas feridas, que foron evacuadas por efectivos sanitarios a un centro hospitalario.

Segundo informou o 112 Galicia, os dous sinistros tiveron lugar no mesmo punto, no quilómetro 16 sentido Padrón, nun intervalo dun cuarto de hora.

En concreto, o primeiro produciuse sobre as 21,00 horas do martes, cando un particular informou dun choque entre un turismo e un camión que transportaba madeira.

Minutos despois, rexistrábase unha segunda colisión entre tres vehículos, a consecuencia do primeiro accidente. O 112 Galicia tivo constancia dos feitos ás 21,15 horas do martes a través do aviso doutra persoa particular.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias informou dos dous accidentes a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e aos Bombeiros de Boiro. Tamén se alertou a Protección Civil, á Policía Local e á Guardia Civil de Tráfico.

A consecuencia dos accidentes, a circulación na vía viuse condicionada.

COLISIÓN EN MOS

Por outra banda, unha persoa resultou ferida na noite do martes en Mos (Pontevedra) despois de producirse unha colisión entre un camión e un coche. O accidente tivo lugar na Avenida de Peinador.

Segundo indicóuselle ao 112, o turismo impactou contra o camión, que nese momento estaba estacionado na beiravía. Os efectivos de emerxencias mobilizados tiveron que liberar o vehículo, que quedou incrustado no camión.

Un particular informou os feitos ao 112 Galicia ás 23,30 horas do martes, tras o que se alertou ao 061 e aos Bombeiros de Baixo Miño. A situación tamén foi posta en coñecemento do Servizo de Emerxencias da localidade e da Guardia Civil.

A persoa ferida neste sinistro foi trasladada por efectivos sanitarios a un centro hospitalario.