Un incendio calcina por completo un vehículo aparcado xunto ao Concello de Moaña (Pontevedra)

Un incendio calcinou por completo pasada a medianoite deste mércores un vehículo que estaba estacionado nas proximidades do Concello de Moaña (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, un particular contactou co 112 Galicia ás 00,30 horas deste mércores para informar da situación. Segundo indicou, o vehículo estaba estacionado na PO-551, á altura do Concello, cando comezou a arder.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertouse aos Bombeiros do Morrazo e á Policía Local. Segundo indicaron os bombeiros, o incendio quedou sufocado sobre as 1,00 horas.