A Unidade de Música do Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa ofrece este xoves un concerto na Coruña

Este 23 de febreiro, último xoves de mes, ás 19,00 horas no patio do Palacio de Capitanía Xeral na Coruña, a Unidade de Música do Cuartel do Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa (FLO) ofrecerá un concerto que se enmarca na actividade 'Un día en Capitanía'.

Segundo informa o Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa, con esta actividade preténdese que os coruñeses e os que lles visitan "poidan coñecer mellor as tradicións e actividades militares".

A Unidade de Música do Cuartel Xeral da FLO, dirixida polo capitán músico Iván Rodríguez Armán, interpretará diversas pezas, entre as que se inclúe 'York'scher' de Ludwing van Beethoven con arranxos de Philip Sparke; 'Versailles', de Serge Lancen; 'In a Monastery Garden', de Albert W. Ketèlbey; 'The Witch and The Saint', de Steven Reineke; 'Persis', de James L. Hosay; e 'Puenteareas', de R. Soutullo.