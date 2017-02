Admitidas máis de 470 persoas para participar nas oposicións da Xunta a 11 prazas de biólogos e tres de químicos

Un total de 471 persoas foron admitidas para participar nas oposicións para incorporar á Xunta de Galicia once biólogos e tres químicos, segundo as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas en ambos os procesos selectivos publicados este mércores no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Segundo informa a Consellería de Facenda, o DOG recolle as resolucionesde a Dirección Xeral de Función Pública polas que se aproban e fanse públicas as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas para o ingreso no corpo facultativo superior --subgrupo A1--, na escala de ciencias, para as especialidades de bioloxía e química.

As convocatorias destes procesos selectivos publicáronse no DOG o 4 de maio de 2016, segundo lembra Facenda. Para as especialidades de bioloxía convocáronse once prazas, con 325 persoas admitidas e 32 excluídas.

As outras tres prazas corresponden á especialidade de química, para a que foron admitidos 146 aspirantes e excluídas 40 persoas, segundo engade Facenda.

En 2017 a Xunta prevé ofertar unhas 3.000 prazas de emprego estable para reforzar servizos públicos como a sanidade, a educación e os servizos sociais.