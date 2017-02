O portavoz da Plataforma galega de afectados por hepatite C, Quique Costas, asegurou que esperan que os dous altos cargos do Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados por prevaricación e homicidio por imprudencia profesional na causa aberta pola subministración de fármacos "evidencien as contradicións" que, segundo indicou, "houbo entre as súas declaracións previas e a da única testemuña que ata o momento" compareceu.

Quique Costas pronunciouse deste xeito en declaracións aos medios á súa chegada aos xulgados de Santiago de Compostela, onde foron citados este mércores o actual xerente da área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, --entón director de Asistencia Sanitaria-- e a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, quen chegaron ás dependencias xudiciais sobre as 9,20 horas.

Neste escenario, o portavoz da plataforma galega de afectados por hepatite C mostrou a súa "satisfacción" por que a Audiencia Provincial da Coruña acordase chamar a declarar por un suposto delito de homicidio imprudente aos dous altos cargos do Sergas investigados pola subministración de fármacos a pacientes con esta doenza.

Con todo, á súa chegada aos xulgados, Costas recoñeceu ter "certo sabor agridoce", xa que considera que "hoxe deberían estar presentes as familias a través da súa representación legal". "Non se esqueza que fomos rexeitados como acusación particular e nosa personación foi aceptada só como acción popular", segundo sinalou.

Con todo, asegurou que, nos delitos nos que hai vítimas de homicidio, é "perceptivo" o ofrecemento de poder exercer accións legais aos prexudicados directos, neste caso as familias das vítimas. "Gustounos que ese ofrecemento se fixese e que as familias das vítimas puidesen participar neste interrogatorio a través da súa representación legal", sostivo.

Ademais, Costas volveu a lamentar o feito de que o Goberno da Xunta manteña nos seus cargos a estas dúas persoas investigadas por delitos relacionados co exercicio dos seus labores profesionais.